Суд продлил домашний арест экс-архитектору Ростовской области до декабря

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-11T15:10:09+03:00

Его обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: из архива героя публикации

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

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В Ростове-на-Дону Советский районный суд продлил на один месяц срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство, сообщается на сайте суда.

- Постановлением суда Полянскому продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, - отметили в ведомстве.

Подозреваемый в превышении полномочий руководитель останется под домашним арестом до 10 декабря.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Они подозреваются в незаконном продлении разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU