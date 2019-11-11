Суд продлил домашний арест экс-архитектору Ростовской области до декабря
В Ростове-на-Дону Советский районный суд продлил на один месяц срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство, сообщается на сайте суда.
- Постановлением суда Полянскому продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, - отметили в ведомстве.
Подозреваемый в превышении полномочий руководитель останется под домашним арестом до 10 декабря.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Они подозреваются в незаконном продлении разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU