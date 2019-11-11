Футболист из Ростовской области Денис Глушаков оценил моральный ущерб от бывшей жены в 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-11T20:48:49+03:00

Денис Глушаков часто бывает на родной земле в Миллерово. Фото: Instagram Денис Глушаков

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Знаменитый спортсмен из Ростовской области Денис Глушаков намерен отсудить у бывшей супруги около 200 миллионов рублей. В понедельник, 11 ноября, футболист подал против экс-супруги иск о защите чести и достоинства.

Бывшие супруги встречаются в суде не первый раз. Сначала в первой инстанции судья оставил недвижимое имущество экс-жене Глушакова. Решением суда осталась недовольна Глушакова. Она заявила, что суд не учел 200 миллионов рублей, которые ранее спортсмен вывел со счетов. Дарья считает, что бывшему мужу досталась «ее бизнес-клиника», которая осуществляет стоматологические услуги. В итоге споры решили разбирать в апелляционном суде.

- Дениса Глушакова попросили представить отчет о выводе 140 миллионов рублей. Футболист перенес заседание. А теперь подал иск на экс-жену и потребовал от нее 204 миллиона рублей, - сообщает «Чемпионат».

По его словам, большая часть суммы приходится на убытки из-за бракоразводного процесса, два миллиона Глушаков запросил в качестве компенсации за распространение слухов о нем, а еще один миллион как возмещение морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU