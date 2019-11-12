2019-11-12T09:35:52+03:00
Происшествия

В Ростовской области злоумышленник избил бездомного доской

Пострадавший доставлен в больницу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Сотрудники полиции задержали подозреваемогоСотрудники полиции задержали подозреваемогоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Белокалитвинском районе выясняют обстоятельства преступления, жертвой которого стал мужчина без определенного места жительства. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, в поселке Горняцкий местный житель, у которого есть судимость, поссорился с бездомным. Мужчина не смог справиться с агрессией, схватил доску и начал избивать ею свою жертву.

- Пострадавший получил серьезные ранения: закрытая травма живота, разрыв кишечника, гематомы. Его госпитализировали, подозреваемый задержан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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