«Разбор кейсов, фишки и полезные знакомства»: В Ростове-на-Дону пройдет конференция для предпринимателей «Формула устойчивого роста»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-12T10:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» в Ростове-на-Дону пройдет конференция для предпринимателей «Формула устойчивого роста», организаторами которой выступают Министерство экономического развития РО и Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства.

В программе - разбор кейсов, фишки нетворкинга, основы сторителлинга и полезные знакомства. Желающих ждут c 14:30 до 18:30 в бизнес-центре «Балканы», что на улице Седова, 6/3. Вход свободный.

Так, в рамках дискуссионной площадки «Нетворкинг в бизнесе» об инструментах развития предпринимательской деятельности расскажет директор АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Яна Куринова. Своим опытом поделятся эксперты, в числе которых руководитель центра здоровья «Покровский» Марина Булгакова, директор и соучредитель компании «Мобильная медицина» Валентина Кузнецова, коуч и мотиватор Инна Бережная, а также учредитель пяти школ скорочтения в Ростове-на-Дону Ирина Мушникова, основатель и директор компании «Служба сервиса 004» Дмитрий Крылов и собственник «Школы речи» Елена Варданян.

Кроме того, руководитель маркетингового агентства «Школа наглости» Дарья Кабицкая проведет мастер-класс на тему «Семь приемов для тех, кто хочет получать максимум от деловых событий», а преподаватель сторителлинга «Школы блогеров» Олеся Сарсенова - «Как продавать с помощью историй».

Организаторы нетворкинг-конференции уверены, что все желающие смогут получить практический инструментарий для решения проблем масштабирования бизнеса.

ВАЖНО!

Регистрация по ссылке https://telesem-v-rostove.timepad.ru/event/1084745/

На правах рекламы