2019-11-12T10:17:22+03:00
Общество

Злостным неплательщикам в Ростовской области массово отключили газ

Без ценного ресурса остались более 11 тысяч абонентов
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Газоснабжение отключили у более, чем 11 тысяч донских абонентовГазоснабжение отключили у более, чем 11 тысяч донских абонентовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Огромные долги за газоснабжение, накопленные жителями донского региона перед ресурсоснабжающей организацией «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», привели к массовым отключениям у более, чем 11 тысяч абонентов.

«Цена» долгового вопроса оказалась весьма впечатляющей и превысила 285 млн рублей. При этом этом наибольшее количество неплательщиков живут в крупных городах области — в Ростове, а также Таганроге и Новочеркасске.

Пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сообщает, что более полутора тысяч из них остались без газа за отсутствие договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

- Для возобновления газоснабжения должникам нужно оплатить не только долг и пени, но и стоимость работ по отключению и повторному подключению к системе газоснабжения, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

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Неплатежи сильно тормозят развитие газификации донского региона. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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