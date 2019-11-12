Интернет и ТВ от 430 рублей в месяц – «сочное» предложение от ТТК для ростовчан

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-12T11:06:22+03:00

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Компания ТрансТелеКом представляет новое сезонное предложение: тарифный план "Сочный" для новых абонентов - физических лиц. Чтобы подключить в Ростове высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение от ТТК по выгодной цене от 430 рублей в месяц, надо успеть подать заявку до 10 декабря 2019 года.

Высокая скорость интернета, выгодные условия рассрочки оборудования и низкие цены на услуги - отличительные особенности нового "сочного" предложения ТТК. Интерактивное ТВ с более чем 110 каналами предлагается с бесплатной возможностью управления просмотром - функциями паузы, перемотки и выбора телепередач из архива.

С подробными условиями тарифного плана в Ростове-на-Дону можно ознакомиться здесь или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.