2019-11-12T11:38:30+03:00
Экономика

Донской Минфин возьмет в кредит 8,8 млрд рублей в 2020 году

На какие цели пойдут средства, не уточняется
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Общая сумма всех пяти кредитов составит почти 9 млрд рублейОбщая сумма всех пяти кредитов составит почти 9 млрд рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство финансов Ростовской области возьмет в следующем году пять кредитов на общую сумму в 8,8 млрд рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Речь идет о четырех договорах, каждый из которых рассчитан на 2 миллиарда. Кроме того, имеется еще один, поменьше — на 799 млн рублей.

Согласно требования к закупке, кредиты должны быть предоставлены в текущем году. Либо, как вариант - через два дня после поступления документов от заказчика. На какие цели пойдет средства в документе не уточняется.

Кроме того, ежегодная ставка кредита не должна превышать 8%. Важно, чтобы не было дополнительных комиссий и сборов. Проценты ведомство будет выплачивать регулярно, не позднее середины месяца, а погасить всю задолженность региональный Минфин обязуется в течение двух лет - до ноября 2022 года. При этом ведомство оставляет за собой право досрочного погашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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