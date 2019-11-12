2019-11-12T11:40:58+03:00
Общество

Ростовчанка нанесла отцу-пенсионеру 60 ударов ножом

От полученных травм мужчина умер на месте
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемая в преступлении вскоре предстанет перед судомПодозреваемая в преступлении вскоре предстанет перед судомФото: Олег ЗОЛОТО
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В донской столице 55-летняя ростовчанка вскоре предстанет перед судом за убийство своего 81-летнего отца. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, в августе 2019 года женщина в ходе ссоры нанесла пенсионеру многочисленные удары кухонным ножом.

По предварительным данным, подозреваемая взяла два кухонных ножа и не менее 60 раз ударила ими своего отца в различные части тела. Пенсионер скончался на месте от полученных многочисленных травм.

- Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в ростовский суд, - отметили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В случае, если вина подозреваемой женщины будет доказана, то ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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