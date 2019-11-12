Стартовал конкурс рисунков «Моя любимая мама»!
Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет конкурс детского рисунка ко Дню матери. Предлагаем всем детям Ростова-на-Дону принять в нем участие и поздравить своих самых милых, нежных, добрых и любящих мам с этим прекрасным праздником.
Так что, быстрее берите в руки краски, карандаши, фломастеры, бумагу и дерзайте! На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 и А3). Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет.
Все работы будут размещены на сайте KP.RU. Посетители сайта смогут оценить детское творчество и проголосовать за понравившиеся рисунки.
По итогам конкурса пройдет торжественная церемония награждения для всех участников. Дети и их родители примут участие в большом празднике, посвященном Дню матери, который пройдет 22 ноября 2019 года.
Работы принимаются до 20.11.2019 года
Сфотографируйте или отсканируйте свой шедевр и загрузите на страницу конкурса.
Обязательно укажите имя и фамилию участника, а также контактный телефон.
Также можно прислать скан или фото рисунка на электронный адрес natalya.klimenko@phkp.ru
Мы ждем ваши работы!