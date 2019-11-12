Стартовал конкурс рисунков «Моя любимая мама»!

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-12T12:19:00+03:00

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Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет конкурс детского рисунка ко Дню матери. Предлагаем всем детям Ростова-на-Дону принять в нем участие и поздравить своих самых милых, нежных, добрых и любящих мам с этим прекрасным праздником.

Так что, быстрее берите в руки краски, карандаши, фломастеры, бумагу и дерзайте! На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 и А3). Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет.

Все работы будут размещены на сайте KP.RU. Посетители сайта смогут оценить детское творчество и проголосовать за понравившиеся рисунки.

По итогам конкурса пройдет торжественная церемония награждения для всех участников. Дети и их родители примут участие в большом празднике, посвященном Дню матери, который пройдет 22 ноября 2019 года.

Работы принимаются до 20.11.2019 года

Сфотографируйте или отсканируйте свой шедевр и загрузите на страницу конкурса.

Обязательно укажите имя и фамилию участника, а также контактный телефон.

Также можно прислать скан или фото рисунка на электронный адрес natalya.klimenko@phkp.ru

Мы ждем ваши работы!