ВТБ снизил ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:32 2019-11-12T12:32:47+03:00

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Ставка меньше - возможностей больше. Речь о том, что ипотека стала еще доступнее, а значит - возможность улучшить свои жилищные условия. О снижении ставки по ипотеке заявили в ВТБ. С 12 ноября банк улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых. А рефинансирование ипотеки другого банка возможно под 9%., что является одним из лучших предложений на рынке. - Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. - Понимая это, мы уже в четвертый раз за год снижаем наши процентные ставки. Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 г. вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному Президентом России.

Известно, что ипотека под 8,6% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита в рамках программы «Больше метров – ниже ставка» - для квартир площадью от 100 кв. м. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. могут получить активные пользователи «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик».

Кроме того, ВТБ является еще и активным участником программы «Ипотека с господдержкой», предлагая клиентам оформить кредит или рефинансирование под 5% годовых. И, надо сказать, что за 10 месяцев текущего года банк выдал по ней более 11 тысяч займов на 31 млрд рублей, что составляет треть от общего объема выдач в рамках данной программы. А по итогам десяти месяцев 2019-го ипотечный портфель банка увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.