На Дону мужчина украл собаку на глазах у хозяйки
В Новочеркасске женщина стала жертвой вора, которому приглянулась собака. Как рассказала в полиции потерпевшая, она выгуливала своего йоркширского терьера стоимостью тридцать тысяч рублей. Во время прогулки, когда она отвлеклась, неизвестный позвал собаку, взял в руки и скрылся на своей машине.
- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 46-летнего подозреваемого. Полицейским мужчина пояснил, что животное ему очень понравилось, и он решил его украсть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Восьмимесячный щенок возвращен законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU