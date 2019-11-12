2019-11-12T12:45:55+03:00
Общество

На Дону мужчина украл собаку на глазах у хозяйки

Поступок он объяснил тем, что щенок ему очень понравился
Мария ШАБАНОВА
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Щенок так приглянулся дончанину, что тот его украл. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиЩенок так приглянулся дончанину, что тот его украл. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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В Новочеркасске женщина стала жертвой вора, которому приглянулась собака. Как рассказала в полиции потерпевшая, она выгуливала своего йоркширского терьера стоимостью тридцать тысяч рублей. Во время прогулки, когда она отвлеклась, неизвестный позвал собаку, взял в руки и скрылся на своей машине.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 46-летнего подозреваемого. Полицейским мужчина пояснил, что животное ему очень понравилось, и он решил его украсть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Восьмимесячный щенок возвращен законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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