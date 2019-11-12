2019-11-12T15:04:01+03:00
Общество

«Прощай, антистресс»: звезда Playboy Мария Лиман в слезах рассталась с любимым другом

Девушка уезжает в Лондон и продает свой автомобиль Porsche Panamera
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Мария не может поверить, что больше не увидит своего друга. Фото: Instagram Мария ЛиманМария не может поверить, что больше не увидит своего друга. Фото: Instagram Мария Лиман
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Известная ростовчанка, горячая модель Playboy Мария Лиман, огорошила своих подписчиков в инстаграме неожиданным и по-настоящему эмоциональным признанием — девушка уезжает из России в Англию и вынуждена из-за этого расстаться со своим любимым другом, верным товарищем и бесперебойным источником позитивных ощущений — стильным красавцем Porsche Panamera.

Как видимо, ноябрьские виды туманного Альбиона пробудили в красотке волну нежных чувств к немецкому чуду автопрома, оставленного Марией в столице.

- Я очень скучаю по Москве. А больше всего мне не хватает моей любимой машины. Со временем, мой лучший друг, антистресс, моя фабрика желаний - стала простым средством передвижения. Сейчас я продаю машину и от мыслей, что больше никогда ее не вижу появляются слёзы. Уверена, у неё будет хороший хозяин, - с острой болью пожаловалась несчастная девушка своим фолловерам.

liman_marialiman_maria
Я очень скучаю по Москве А больше всего мне не хватает моей любимой машины Со временем мой лучший друг, Антистресс, моя фабрика желаний - стала простым средством передвижения Сейчас Я продаю машину и от мыслей, что Я больше никогда ее не вижу появляются слёзы Уверена, у неё будет хороший хозяин #foreverpanamera #porsche #panamera #porshepanamera #love #auto #car #sportcar #red #москва #moskow #осень #turbo #fastcars #supercar
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Ростовчанка рассказала, что ее Porsche ровно 2 года и скоро объявление о продаже навороченного автомобиля появится на тематических сайтах в интернете.

В ответ пользователи сети усомнились, что на столь дорогую машину девушка заработала деньги собственным силами, резюмировав: «наши люди на порше не ездят». Ироничная Лиман парировала направленный на нее критический выпад, посоветовав скептикам читать книги Джона Кехо (автор бестселлера «Подсознание может все»), чтобы тоже ездить на крутых иномарках, как она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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