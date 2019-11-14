В Ростовской области бухгалтера детских садов обвинили в хищении 4 млн рублей

14 Нояб. 12:28 2019-11-14T12:28:45+03:00

В Ростовской области на скамье подсудимых окажется бухгалтер, которая работала в двух детских садах. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Ростовской области на скамье подсудимых окажется бухгалтер, которая работала сразу в двух детских садах. Известно, что оба они были расположены в городе Семикаракорске. Следователи уверены: почти два года дамочка отражала в реестрах завышенные суммы по своей заработной плате и таким образом похитила более четырех миллионов рублей бюджетных средств.

Как рассказали в прокуратуре региона, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения».

Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ей грозит весьма суровое наказание. Законодательством за такое нарушение закона предусмотрено до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU