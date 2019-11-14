2019-11-14T12:28:45+03:00
Общество

В Ростовской области бухгалтера детских садов обвинили в хищении 4 млн рублей

Впереди ее ждет суд
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростовской области на скамье подсудимых окажется бухгалтер, которая работала в двух детских садах.В Ростовской области на скамье подсудимых окажется бухгалтер, которая работала в двух детских садах.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области на скамье подсудимых окажется бухгалтер, которая работала сразу в двух детских садах. Известно, что оба они были расположены в городе Семикаракорске. Следователи уверены: почти два года дамочка отражала в реестрах завышенные суммы по своей заработной плате и таким образом похитила более четырех миллионов рублей бюджетных средств.

Как рассказали в прокуратуре региона, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения».

Если дело дойдет до суда, а женщину признают виновной, ей грозит весьма суровое наказание. Законодательством за такое нарушение закона предусмотрено до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийный вор-домушник из Ростова попался на краже сумки
«Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» в домашнем матче Лиги чемпионов
Юрист о ситуации в «Ростове»: «Дела о невыплате зарплат часто заканчиваются сроками»
Павел Воля предложил звезде Playboy из Ростова Марии Лиман стать президентом России
В Ростовской области пропал без вести 15-летний подросток
Троих ростовчан осудят за попытку продажи авто из каршеринга
Ростовские эко-патрули будут искать чадящих «нелегалов» в Левенцовке
Бывший гендиректор «Ростова»: «Действия Басты в СКА - это детский лепет на лужайке»
Российская «молодежка» всухую обыграла на «Ростов Арене» сборную Латвии
Ради реконструкции моста на Малиновского власти Ростова изымут земли у горожан
Ростовский ТЦ «МЕГА» обзавелся собственным автовокзалом
В Ростовской области прогнозируется понижение воды в Дону до опасных отметок
На рынке в Таганроге нашли труп
В Ростовской области после аварии водитель врезался в автобусную остановку
В Ростовской области временно закроют железнодорожный переезд Азов - Самарское
В Ростовской области из-за пожара эвакуировали детский сад
Альфа-Банк отмечен в рейтинге РБК «Топ-10 богатейших компаний России»