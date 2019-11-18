2019-11-18T09:30:27+03:00
Общество

Экс-игрок «Ростова» возглавил украинский футбольный клуб

Юрий Максимов полтавскую «Ворсклу»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Юрий Максимов полтавскую «Ворсклу». Фото: kaz-football.kzЮрий Максимов полтавскую «Ворсклу». Фото: kaz-football.kz
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Бывший игрок "Ростова" теперь тренирует один из футбольных клубов Украины. Юрий Максимов назначен главным тренером полтавской команды «Ворскла».

Экс-футболисту желто-синих сейчас 50 лет. Известно, что он является уроженцем Херсона. Юрий Максимов выступал за киевский «Динамо», а также играл за несколько клубов Германии. Спортсмен выступал в сезоне-2002/2003. Тогда «желто-синие» прорвались в финал Кубка России, но проиграли «Спартаку».

Работа в качестве тренера была отмечена с клубом «Мордовия» в 2013-м и 2014 годах. Он смог добиться того, что команда пришла к победе в первенстве Футбольной национальной лиги и вышла в Премьер-Лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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