2019-11-18T10:20:10+03:00
Общество

Летун с 17-этажного дома в Ростове упал на «крузак» и остался жив

Хозяин разбитой вдребезги машины пребывает в шоке
ТИМОФЕЕВ ИВАН
Поделиться:
Припаркованный возле многоэтажки "крузак" с проломленной крышей. Фото: vk.com/rostovnadonuПрипаркованный возле многоэтажки "крузак" с проломленной крышей. Фото: vk.com/rostovnadonu
Изменить размер текста:

В Левенцовке поздним вечером, 17 ноября, произошел странный инцидент, больше похожий на съемки эффектного голливудского боевика.

С крыши 17-этажного дома на проспекте Маршала Жукова, 36/5 выпал мужчина. Пролетев огромное расстояние до земли, человек приземлился точно на припаркованный около здания автомобиль Toyota FJ Cruiser — и разбил его своим весом вдребезги. Фотографии очевидцев были опубликованы в соцсетях.

При этом, невероятно, но факт: летун остался жив, его забрали медики.

- Скорая увезла его без сознания. Хозяин тачки в шоке, - рассказали свидетели страшного падения в паблике «Авто Ростов-на-Дону - Регион 61».

Местные жители уверяют, что упавший мужчина им незнаком.

По их словам, приехавшие к месту события сотрудники полиции опрашивали весь дом, чтобы выяснить, как он сумел пробраться на крышу многоэтажки.

- По факту обращения прохожих проводится проверка, – прокомментировали эту ситуацию в пресс-службе донского главка МВД.

О текущем состоянии пострадавшего пока точной информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области учащихся профтехучилища кормили крупами с трупами моли
Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет «Практикум для предпринимателей в Ростове-на-Дону»
Ремонт моста через Темерник в Ростове оценили в 48 миллионов рублей
Хорен Байрамян подтвердил слова Валерия Карпина о проблемах в «Ростове»
В Ростове-на-Дону установят новые знаки на Станиславского
Экс-игрок «Ростова» возглавил украинский футбольный клуб
Родственники сбитого под Ростовом насмерть студента обратились к Владимиру Путину
Павел Мамаев о дебюте в «Ростове»: «Счастлив вернуться на поле»
«Ростов» с Мамаевым минимально уступил «Краснодару» в гостях
Ростовчане придумали способ победить пробки на Нагибина
«Дибров - абсолютный битломан»: супруга телеведущего сделала ролик к его юбилею
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей