Летун с 17-этажного дома в Ростове упал на «крузак» и остался жив

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-18T10:20:10+03:00

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В Левенцовке поздним вечером, 17 ноября, произошел странный инцидент, больше похожий на съемки эффектного голливудского боевика.

С крыши 17-этажного дома на проспекте Маршала Жукова, 36/5 выпал мужчина. Пролетев огромное расстояние до земли, человек приземлился точно на припаркованный около здания автомобиль Toyota FJ Cruiser — и разбил его своим весом вдребезги. Фотографии очевидцев были опубликованы в соцсетях.

При этом, невероятно, но факт: летун остался жив, его забрали медики.

- Скорая увезла его без сознания. Хозяин тачки в шоке, - рассказали свидетели страшного падения в паблике «Авто Ростов-на-Дону - Регион 61».

Местные жители уверяют, что упавший мужчина им незнаком.

По их словам, приехавшие к месту события сотрудники полиции опрашивали весь дом, чтобы выяснить, как он сумел пробраться на крышу многоэтажки.

- По факту обращения прохожих проводится проверка, – прокомментировали эту ситуацию в пресс-службе донского главка МВД.

О текущем состоянии пострадавшего пока точной информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU