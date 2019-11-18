В Ростове-на-Дону установят новые знаки на Станиславского

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-18T10:23:12+03:00

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В центре донской столице вскоре появятся дополнительные дорожные знаки. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города, они появятся на улице Станиславского.

Дорожные знаки у«Работает эвакуатор» и «Время действия: рабочие дни с 08:00 до 20:00» появятся на участке от проспекта Соколова до переулка Грибоедовского. Их добавят к имеющимся дорожным знакам «Стоянка запрещена».

Специалисты считают, что знаки помогут обеспечить эффективное транспортное сообщение по улице Станиславского, в том числе бесперебойного трамвайного движения. Новые таблички должны появиться на улице к 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU