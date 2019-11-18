Хорен Байрамян подтвердил слова Валерия Карпина о проблемах в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался на тему зарплатной задолженности перед игроками донского клуба, поднятой ранее в СМИ.
Игрок отвечал на вопросы журналиста rusfootball.info после товарищеского матча «желто-синих» и «Краснодара», завершившегося минимальной победой кубанцев (0:1). Напомним, что в этой игре на поле дебютировал новичок «Ростова» Павел Мамаев, признавшийся, что очень счастлив вернуться в игру.
Байрамян согласился с мнением о финансовых проблемах в донском клубе, вылившихся в трехмесячную задолженность, высказанным ранее Карпиным.
-Все, что говорил тренер — это правда. Остальное я не могу комментировать, - приводит слова полузащитника «Ростова» портал rusfootball.info.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в ближайшее трансферное окно донской клуб могут покинуть все звездные игроки вместе с Валерием Карпиным. Позднее и сам главный тренер подтвердил такую возможность.
ИСТОЧНИК KP.RU