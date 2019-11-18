2019-11-18T10:58:32+03:00
Спорт

Хорен Байрамян подтвердил слова Валерия Карпина о проблемах в «Ростове»

«Все, что говорил тренер — это правда»
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Хорен Байрамян поддержал Валерия Карпина. Фото: ФК "Ростов"Хорен Байрамян поддержал Валерия Карпина. Фото: ФК "Ростов"
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался на тему зарплатной задолженности перед игроками донского клуба, поднятой ранее в СМИ.

Игрок отвечал на вопросы журналиста rusfootball.info после товарищеского матча «желто-синих» и «Краснодара», завершившегося минимальной победой кубанцев (0:1). Напомним, что в этой игре на поле дебютировал новичок «Ростова» Павел Мамаев, признавшийся, что очень счастлив вернуться в игру.

Байрамян согласился с мнением о финансовых проблемах в донском клубе, вылившихся в трехмесячную задолженность, высказанным ранее Карпиным.

-Все, что говорил тренер — это правда. Остальное я не могу комментировать, - приводит слова полузащитника «Ростова» портал rusfootball.info.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в ближайшее трансферное окно донской клуб могут покинуть все звездные игроки вместе с Валерием Карпиным. Позднее и сам главный тренер подтвердил такую возможность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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