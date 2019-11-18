Ремонт моста через Темерник в Ростове оценили в 48 миллионов рублей
Донские власти разместили на сайте госзакупок заявку на проведение ремонта моста через реку Темерник в створе улицы Зоологическая. Подрядчика ищет городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Источниками финансирования проекта стали сразу три бюджета - федеральный, областной и городской бюджеты.
При этом цена контракта составила чуть более 48 миллионов рублей.
Фронт работ предстоит следующий. Исполнителю нужно будет полностью отремонтировать указанный участок. В списке указанных мероприятий — замена защитного слоя бетона, гидроизоляции и нижних слоев проезжей части, а также нанесение разметки и деформационных швов.
Гарантийный срок на работы составит от 1 до 6 лет.
Работы должны начаться 15 января и закончиться 1 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU