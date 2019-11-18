2019-11-18T11:52:48+03:00
Общество

Ремонт моста через Темерник в Ростове оценили в 48 миллионов рублей

Подрядчику предстоит сложная работа
ТИМОФЕЕВ ИВАН
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Мост через Темерник связывает центр города и Западный жилой массив. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-ДонуМост через Темерник связывает центр города и Западный жилой массив. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Донские власти разместили на сайте госзакупок заявку на проведение ремонта моста через реку Темерник в створе улицы Зоологическая. Подрядчика ищет городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Источниками финансирования проекта стали сразу три бюджета - федеральный, областной и городской бюджеты.

При этом цена контракта составила чуть более 48 миллионов рублей.

Фронт работ предстоит следующий. Исполнителю нужно будет полностью отремонтировать указанный участок. В списке указанных мероприятий — замена защитного слоя бетона, гидроизоляции и нижних слоев проезжей части, а также нанесение разметки и деформационных швов.

Гарантийный срок на работы составит от 1 до 6 лет.

Работы должны начаться 15 января и закончиться 1 сентября 2020 года.

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В их число «счастливчиков» попала и улица Вятская. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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