Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет «Практикум для предпринимателей в Ростове-на-Дону»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-18T12:29:23+03:00

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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Ростове-на-Дону. Конференция будет посвящена развитию бизнеса, эффективным инструментам по продвижению и продажам.

Конференция пройдет в четверг, 21 ноября 2019 года, в пресс-зале Конгресс-отеля Don-Plaza по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115.

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Программа конференции будет разделена на три блока. Состоятся выступления спикеров на актуальные темы из области развития бизнеса, бизнес-разборы и практика по настройке рекламных кампаний в MyTarget.

Запланированы следующие доклады:

«Как нанять 3-х сильных продавцов за 10 дней». Спикер - Сергей Шушин, управляющий Вusiness Life, рекордсмен, вошедший в списки «Книги рекордов Гиннесса» и «Книги рекордов России», профессиональный спортсмен, участник Олимпийских игр.

«Секреты эффективных продаж». Спикер - Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.

«Платные и бесплатные способы поиска клиентов в Instagram». Спикеры – Ольга Храпова и Алёна Дементиевская, основатели компании «Malina Project», организаторы бизнес-мероприятий и обучающих курсов по маркетингу для предпринимателей.

«Как продавать в мессенджерах». Спикер - Даниил Баженов, диджитал-маркетолог, IT-эксперт сервиса textback.ru, со-основатель test-drive.club, спикер маркетинговых конференций.

«Ведение рекламных кампаний в MyTarget: стратегии, кейсы». Спикер - Екатерина Ларионова, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU).

На конференции будут проведены круглые столы с бизнес-разборами на темы маркетинг, продажи, команда, финансирование. В ходе разбора любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и сформировать дальнейшую стратегию развития своей компании.

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