2019-11-18T12:29:23+03:00
Общество

Университет бизнеса УРАЛСИБ проведет «Практикум для предпринимателей в Ростове-на-Дону»

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает на бесплатную открытую конференцию «Практикум для предпринимателей» в Ростове-на-Дону. Конференция будет посвящена развитию бизнеса, эффективным инструментам по продвижению и продажам.

Конференция пройдет в четверг, 21 ноября 2019 года, в пресс-зале Конгресс-отеля Don-Plaza по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115.

Начало мероприятия – в 10:00. Регистрация участников и приветственный кофе - с 09:30.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Программа конференции будет разделена на три блока. Состоятся выступления спикеров на актуальные темы из области развития бизнеса, бизнес-разборы и практика по настройке рекламных кампаний в MyTarget.

Запланированы следующие доклады:

«Как нанять 3-х сильных продавцов за 10 дней». Спикер - Сергей Шушин, управляющий Вusiness Life, рекордсмен, вошедший в списки «Книги рекордов Гиннесса» и «Книги рекордов России», профессиональный спортсмен, участник Олимпийских игр.

«Секреты эффективных продаж». Спикер - Кристина Петрухнова, основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер федеральных конференций.

«Платные и бесплатные способы поиска клиентов в Instagram». Спикеры – Ольга Храпова и Алёна Дементиевская, основатели компании «Malina Project», организаторы бизнес-мероприятий и обучающих курсов по маркетингу для предпринимателей.

«Как продавать в мессенджерах». Спикер - Даниил Баженов, диджитал-маркетолог, IT-эксперт сервиса textback.ru, со-основатель test-drive.club, спикер маркетинговых конференций.

«Ведение рекламных кампаний в MyTarget: стратегии, кейсы». Спикер - Екатерина Ларионова, коммерческий директор NÉRPA agency, партнер по обучению myTarget (Мail.RU).

На конференции будут проведены круглые столы с бизнес-разборами на темы маркетинг, продажи, команда, финансирование. В ходе разбора любой участник сможет задать вопрос о своем бизнесе и сформировать дальнейшую стратегию развития своей компании.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области учащихся профтехучилища кормили крупами с трупами моли
Ремонт моста через Темерник в Ростове оценили в 48 миллионов рублей
Хорен Байрамян подтвердил слова Валерия Карпина о проблемах в «Ростове»
В Ростове-на-Дону установят новые знаки на Станиславского
Летун с 17-этажного дома в Ростове упал на «крузак» и остался жив
Экс-игрок «Ростова» возглавил украинский футбольный клуб
Родственники сбитого под Ростовом насмерть студента обратились к Владимиру Путину
Павел Мамаев о дебюте в «Ростове»: «Счастлив вернуться на поле»
«Ростов» с Мамаевым минимально уступил «Краснодару» в гостях
Ростовчане придумали способ победить пробки на Нагибина
«Дибров - абсолютный битломан»: супруга телеведущего сделала ролик к его юбилею
В Ростовской области начаты поиски пропавшего 43-летнего мужчины
Вятскую улицу в Ростове отремонтируют за почти 50 миллионов рублей
Автобусный маршрут через Ворошиловский мост свяжет Ростов и Батайск
Из-за массового ночного ДТП в Ростове госпитализировали двоих детей