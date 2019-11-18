2019-11-18T16:26:25+03:00
Общество

Пропавшего в Шахтах мужчину нашли мертвым

Специалисты устанавливают причину смерти
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Причины Фото: «Лиза Алерт Юг»Причины Фото: «Лиза Алерт Юг»
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В Ростовской области найден мертвым пропавший пять дней назад в Шахатах 43-летний Валерий Щербаков.

Новость о том, что пропавший шахтинец найден мёртвым, ночью 17 ноября сообщили волонтеры поискового объединения «Лиза Алерт Юг». Добровольцы вместе с полицией и казаками участвовали в розыске.

- Причины смерти шахтинца неизвестны, - отметили в поисковом отряде.

Специалистам предстоит провести ряд экспертиз и установить из-за чего погиб пропавший 43-летний житель Шахт.

Известно, что мужчина ушел из своего дома 13 ноября около девяти часов вечера и больше не вернулся. В последний раз Валерия Щербакова видели одетым в черные спортивные штаны и толстовку с капюшоном такого же цвета.Родственники и друзья забили тревогу, когда он в течение нескольких дней не отвечал на звонки и сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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