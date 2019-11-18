Ростовский СКА с разгромным счетом уступил противникам на глазах у Басты

18 Нояб. 17:22 2019-11-18T17:49:39+03:00

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В понедельник 18 ноября в Москве на стадионе «Октябрь» состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и ростовским СКА. Встречала завершилась разгомным поражением дончан.

За футбольной игрой на стадионе «Октябрь» и совладелец СКА Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. За несколько минут до матча рэпер вышел на поле, чтобы сфотографироваться с футболистами.

В первом тайме московский клуб был очевидно сильнее. Соперники уже натретьей минуте в лице защитника Наира Тикнизяна забили мяч. Спустя четыре минуты гол забил Такума Нисимура. Свой второй мяч в этой игре он забил 22-й минуте. В конце тайма - 40-й минуте отличился Лукас Сантос. В итоге на перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу противников.

Во втором тайме последний мяч в ворота ростовских армейцев отправил Седрик Гогуа. Дончане смогли ответить противникам в конце матча. Единственный гол забил Даниил Иванков.

ИСТОЧНИК KP.RU