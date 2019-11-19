В Ростовской области забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов
В Ростовской области с начала 2019-го эпидемиологи забраковали больше пяти тонн некачественной рыбы и морепродуктов. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Это почти в три раза больше, чем год назад. В общей сложности на рынок не пустили 319 партий продукции.
Кроме того, санитарные врачи озвучили и самые частые нарушения. В их числе отпуск продукции в оборот без правильно оформленных документов, нарушение условий хранения сырья и рыбной продукции, продажа продукции без маркировки, нарушение требований к товарному виду, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений предприятий, а также несвоевременное прохождение медицинских осмотров и гигиенического обучения у работников.
В итоге было взято 700 проб рыбной продукции, из которых по микробиологическим и физико-химическим показателям не соответствовали 6,3 процента. В общей сложности, к ответственности были привлечены 88 должностных и юридических лица, а общая сумма штрафов составила 1 471 000 рублей.
КОНКРЕТНО
Как правильно выбирать
- на упаковке должны быть сроки годности, дата изготовления, наименовании изготовителя и состав продукта;
- лучше воздержаться от покупки сомнительных продуктов питания, с поврежденной упаковкой, а также реализуемых с нарушением температурного режима и мороженую продукцию - с признаками повторного замораживания, то есть с большим количеством льда в упаковке;
- не покупать рыбную продукцию в местах несанкционированной торговли, в отсутствии условий для хранения и реализации продукции, а также продукцию домашнего изготовления.- в случае появления признаков отравления не заниматься самолечением, своевременно обращаться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU