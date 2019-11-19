2019-11-19T16:22:26+03:00
Общество

В ЮФУ разработали анкету для студентов и абитуриентов-2019

В вузе уверены, что с ее помощью смогут улучшить сервис, а информация станет более полезной
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Южный федеральный университет постоянно совершенствуется. И подтверждение этому — своеобразная анкета, которая появилась на сайт вуза. Ее разработали специально для абитуриентов и студентов. В университете уверены, что опрос поможет в первую очередь улучшить процесс поиска информации о поступлении.

В частности, опрос содержит всего семнадцать вопросов - семь основных и десять открытых. А ответы на них займут у пользователя не более пяти минут. Так, участников Интернет-опроса попросят рассказать о том, какая информация о поступлении их интересует чаще. Речь идет, в том числе и о проводимых вузом мероприятиях - олимпиадах и днях открытых дверей. А также о том, какую информацию о направлениях подготовки и при поступлении они ищут. Однако и после сдачи вступительных испытаний интерес к сайту ЮФУ у абитуриентов не угасает. Как показывает практика, многие ищут на нем информацию о приказах о зачислении, а также об общежитии, собрании первокурсников и тому подобное. В вузе уверены, что откровенные ответы помогут для многих сделать процесс поступления еще проще.

ВАЖНО!

Принять участие в опросе можно здесь (перейти)

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@TrueKPRU
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