2019-11-19T17:34:47+03:00
Общество

Ростовские медики не смогли объяснить происхождение имплантов, которые вставляли пациентам

Общий штраф составил больше 200 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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При проведении процедуры металлостеосинтеза — или фиксации отломков костей, пациентам вживлялись металлические пластины.При проведении процедуры металлостеосинтеза — или фиксации отломков костей, пациентам вживлялись металлические пластины.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростовской области прошла плановая проверка с участием специалистов регионального Росздравнадзора. Как рассказали в ведомстве, в травматологическом отделении больницы города Донецка при проведении процедуры металлостеосинтеза — или фиксации отломков костей, пациентам вживлялись металлические пластины. Однако их происхождение в лечебном учреждении объяснить не смогли: никаких документов на медицинские изделия предоставлено не было.

Кроме того, был обнаружен и целый букет других нарушений, а именно - несвоевременное проведение техобслуживания медтехники, несоблюдение стандартов диагностического лечения при оказании помощи больным с инфарктом миокарда и несоответствие стандартам оснащения всех отделений медорганизации.

В итоге, больницу оштрафовали на кругленькую сумму — в 200 тысяч рублей, еще 29 было выписано на главврача. А информацию по результатам проверки отправили в прокуратуру, правоохранительные органы, ТФОМС и местную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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