В Ростовской области погибли двое мужчин во время прочистки канализации
В среду, 4 декабря, страшная трагедия произошла в коттеджном поселке Ясная поляна Ростовской области. Как сообщили в ГКУ Ростовской области "РО ПСС", двое мужчин погибли, надышавшись вредным газом из канализации.
Коллектор, в котором погибли мужчины. Фото:ГКУ Ростовской области "РО ПСС"
Рабочие спустились в канализационный коллектор для прочистки. По предварительной информации, они были без специальных средств защиты и противогазов. Во время работ мужчины надышались вредным газом метаном и погибли из-за того, что не сумели вовремя выбраться из коллектора.
- Прохожие увидели в канализации мужчин и вызвали на место спасателей,- рассказали в ГКУ Ростовской области "РО ПСС".
Погибших вытащили из коллектора. Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"
Прибывшие на место специалисты надели специальные аппараты и достали тела погибших. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU