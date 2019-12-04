2019-12-04T16:46:13+03:00
Происшествия

В Ростовской области погибли двое мужчин во время прочистки канализации

Они задохнулись в коллекторе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Рабочие задохнулись вредным газом. Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"Рабочие задохнулись вредным газом. Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"
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В среду, 4 декабря, страшная трагедия произошла в коттеджном поселке Ясная поляна Ростовской области. Как сообщили в ГКУ Ростовской области "РО ПСС", двое мужчин погибли, надышавшись вредным газом из канализации.

Коллектор, в котором погибли мужчины. Фото:ГКУ Ростовской области "РО ПСС"

Коллектор, в котором погибли мужчины. Фото:ГКУ Ростовской области "РО ПСС"

Рабочие спустились в канализационный коллектор для прочистки. По предварительной информации, они были без специальных средств защиты и противогазов. Во время работ мужчины надышались вредным газом метаном и погибли из-за того, что не сумели вовремя выбраться из коллектора.

- Прохожие увидели в канализации мужчин и вызвали на место спасателей,- рассказали в ГКУ Ростовской области "РО ПСС".

Погибших вытащили из коллектора. Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"

Погибших вытащили из коллектора. Фото: ГКУ Ростовской области "РО ПСС"

Прибывшие на место специалисты надели специальные аппараты и достали тела погибших. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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