В Ростовской области по факту гибели высотника завели уголовное дело
В Ростовской области при падении с восьмого этажа погиб рабочий.
В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел 2 декабря в городе Новочеркасске. 40-летний рабочий выполнял строительные работы на объекте по улице Фрунзе и сорвался вниз с высоты восьмого этажа. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи.
В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.
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По факту гибели уже началась проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU