2019-12-05T08:20:04+03:00
Происшествия

В Ростовской области по факту гибели высотника завели уголовное дело

Мужчина скончался до приезда медиков
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Проверка по факту гибели рабочего началась в Ростовской областиПроверка по факту гибели рабочего началась в Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростовской области при падении с восьмого этажа погиб рабочий.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел 2 декабря в городе Новочеркасске. 40-летний рабочий выполнял строительные работы на объекте по улице Фрунзе и сорвался вниз с высоты восьмого этажа. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи.

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове разбился 50-летний рабочий, упав с крыши двухэтажного коттеджа.

По факту гибели уже началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина из мести за отца ранил обидчика 20 раз ножом
Из Ростовской области житель Украины пытался вывезти почти две тысяч контрабандных автозапчастей
«Школа или автостоянка?»: В Ростове-на-Дону это предлагают решить самим жителям микрорайона Темерник
Коммунальная авария в Новочеркасске: без воды остались жители трех микрорайонов
«Мне дали второй шанс»: звездная ростовская гимнастка готовится принести медали Олимпиады-2020 сборной Грузии
Кошелек с крупной суммой похитил автомобилист у невнимательной дончанки
Из Ростовской области в Луганск и Донецк выехали грузовики с детским питанием и консервами
Иномарка столкнулась с Нивой в центре Ростова
В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали большую нарколабораторию
В Ростове снимается сериал с Людмилой Артемьевой и Даниилом Страховым в главных ролях
Туман и гололед: на донскую столицу надвигается непогода
В Ростове трое подростков пойдут под суд за вымогательство
"Совет да любовь!": Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Экс-супруга футболиста Дениса Глушакова не может "прокормить" детей на 300 тысяч рублей
Как превратить бонусы в деньги?
В Ростовской области погибли двое мужчин во время прочистки канализации
«Надеваем кроссовки и на старт!»: В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег