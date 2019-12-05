В Ростовской области по факту гибели высотника завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-05T08:20:04+03:00

Проверка по факту гибели рабочего началась в Ростовской области

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В Ростовской области при падении с восьмого этажа погиб рабочий.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел 2 декабря в городе Новочеркасске. 40-летний рабочий выполнял строительные работы на объекте по улице Фрунзе и сорвался вниз с высоты восьмого этажа. В результате полученных травм мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи.

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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По факту гибели уже началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU