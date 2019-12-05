Из Ростовской области в Луганск и Донецк выехали грузовики с детским питанием и консервами

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-05T08:39:36+03:00

Около 3890 тонн консервов и детского питания доставят в Украину

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В Донецк и Луганск отправилась 94-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью.

Грузовые автомобили выехали из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону. Как только автомобили, пересекут границу, колонна разделится – одна часть машин двинется в Луганск, а вторая - в Донецк.

- В Донбасс будут доставлены детские продуктовые наборы, в которые входят смеси и консервы. Общий вес груза составляет 380 тонн, - сообщили пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Предыдущей колонной жителям Украины было доставлено более 580 тонн медикаментов и продуктовых наборов для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU