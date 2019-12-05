2019-12-05T09:16:00+03:00
Происшествия

Кошелек с крупной суммой похитил автомобилист у невнимательной дончанки

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника
Иван ТИМОФЕЕВ
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Похитителя кошелька поймали в Ростовской областиПохитителя кошелька поймали в Ростовской области
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В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В местный отдел полиции обратилась жительница Зерноградского района с заявлением о краже кошелька. Оперативники в кратчайшее время провели ряд мероприятий и выяснили, что причастным к краже является 36-летний местный житель. Он сидел в машине и видел, что у идущей по улице женщины из кармана выпал кошелек. Мужчина дождался, пока женщина отойдет подальше, а затем подобрал кошелек и вынул из него более 100 тысяч рублей.

Пропажу портмоне хозяйка обнаружила только дома, но когда вернулась на улицу, то его и след простыл.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Теперь вину мужчины должны доказать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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