2019-12-05T10:32:39+03:00
Спорт

«Мне дали второй шанс»: звездная ростовская гимнастка готовится принести медали Олимпиады-2020 сборной Грузии

В российской команде талантливой спортсменкой пренебрегли
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Мария Харенкова - одна из самых талантливых донских спортсменок. Фото: instagram.com/hariys98Мария Харенкова - одна из самых талантливых донских спортсменок. Фото: instagram.com/hariys98
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Гимнастка из Ростова Мария Харенкова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать в составе грузинской сборной на предстоящей Олимпиаде-2020 в Токио. Выбор 21-летней дончанки одобрил Международный олимпийский комитет. Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции комитете, транслируемой на YouTube.

- В соответствии с договорённостями между национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями одобрен ряд переходов. Россиянка Мария Харенкова сможет выступить за Грузию на Олимпиаде-2020 в Токио, — сообщил Марк Адамс.

Мария считается одной из самых ярких талантов среди спортсменок области. Уже в 14 лет девушка выиграла сразу три золота на юниорском чемпионате Европы, а в 16 лет одержала победу на взрослом чемпионате континента, добившись выдающегося результата и став самой юной чемпионкой в истории.

Примечательно, что в упражнениях на бревне Харенкова обыграла не кого-нибудь, а Алию Мустафину — именитую гимнастку, которая спустя пару лет выиграет на Олимпиаде-2016 в Рио сразу три олимпийские медали.

Ростовчанка проявила себя и в составе сборной России, где становилась чемпионкой Европы и призером чемпионата мира.

В текущем году Мария Харенкова уже выступала за сборную Грузии на чемпионате мира 2019 года, который прошёл в октябре в немецком Штутгарте.

Девушка объяснила решение сменить спортивное гражданство.

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- Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную. А глава федерации гимнастики Грузии позвонил моему тренеру и спросил, можно ли сделать мне это предложение, — рассказала она в интервью порталу sports.ru.

При этом, ростовчанка сожалеет о том, России ее профессиональные услуги оказались не нужны.

- Это все-таки родная страна. Но раз дали второй шанс, то нужно им воспользоваться, — уверена Мария Харенкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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