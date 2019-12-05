2019-12-05T11:51:18+03:00
Общество

Из Ростовской области житель Украины пытался вывезти почти две тысяч контрабандных автозапчастей

Груз задержали на российско-украинской границе
Ольга ГОПАЛО
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В грузовом отделении автомобиля были 1900 запасных частей для автомобилей, всего - 48 наименований. Фото: ЮТУ.В грузовом отделении автомобиля были 1900 запасных частей для автомобилей, всего - 48 наименований. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области задержали автомобиль, на борту которого находился контрабандный груз. Инцидент произошел на российско-украинской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новошахтинск.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, внимание специалистов привлек автомобиль марки MERCEDES-BENZ, который собирался выехать из Ростовской области на территорию незалежной. За рулем был гражданин Украины.

В ведомстве добавили, что в общей сложности в грузовом отделении машины были найдены 1 900 запасных частей для автомобилей, всего - 48 наименований.

К слову, похожий инцидент произошел совсем недавно и с водителем «шестеки», в салоне которого находились более 300 штук запчастей для мотоциклов и бензо-инструментов.

В итоге в отношении нарушителей возбуждены административные дела. Им грозит конфискация имущества и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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