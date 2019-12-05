В Ростове-на-Дону на Вятской грузовик сбил женщину
Она переходила дорогу в неположенном месте
Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В донской столице водитель «КамАЗа» попал в ДТП на улице Вятской. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, мужчина совершил наезд на пожилую женщину.
Авария произошла на улице Вятской в районе дома №51 около 13:00. С травмами пострадавшую горожанку доставили в больницу.
- Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По словам очевидцев аварии, потерпевшая женщина переходила дорогу в неположенном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU