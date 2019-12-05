2019-12-05T15:13:30+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ нарастил льготный кредитный портфель до 3,5 млрд рублей

За девять месяцев банк заключил 27 соглашений по льготному финансированию местных предприятий
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростовской области ВТБ нарастил льготный кредитный портфель до 3,5 млрд рублейВ Ростовской области ВТБ нарастил льготный кредитный портфель до 3,5 млрд рублей
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Кредитный портфель более чем в два раза - до 3,5 млрд рублей - увеличил банк ВТБ в рамках программ господдержки среднего и малого бизнеса. Такие итоги за девять месяцев текущего года озвучили в банке. За отчетный период здесь заключили 27 соглашений по льготному финансированию местных предприятий на сумму более 2,6 млрд рублей.

- В рамках программ господдержки мы ежедневно расширяем сотрудничество с региональным бизнесом, - рассказал Управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Для ВТБ стратегически важно, чтобы клиенты могли оперативно получить финансирование для решения текущих задач и развития собственного дела. Предприниматели привыкли видеть в нас не только провайдера финансовых услуг, но и эксперта банковской отрасли, готового оказать профессиональную поддержку. Мы будем продолжать развивать свои компетенции, чтобы стать банком первого выбора для среднего и малого бизнеса

Известно, что большую часть портфеля - свыше 2,4 млрд рублей - составляют займы по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. За три квартала этого года с помощью этого механизма банк заключил 19 новых сделок на общую сумму 1,5 млрд рублей. Порядка 1,1 млрд рублей заемных средств было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.

Кроме того, ВТБ оказал финансовую поддержку производителям аграрной и пищевой продукции, промышленных товаров, а также региональным компаниям из других отраслей.

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@TrueKPRU
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