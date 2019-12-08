Чревоугодие и Лиман: модель из Ростова растолстела на кексах в Лондоне
Ростовская модель Playboy Мария Лиман рассказал в инстаграм, почему перестала публиковать свои новые фотографии из Лондона. Напомним, что ранее 25-летняя девушка переехала в столицу Великобритании, чтобы получить образование и стать актрисой.
По словам красотки, жизнь в Англии оказалась гораздо сложнее, чем ей это представлялась из России. Мария призналась, что страдает от одиночества, безумно скучает по своим родственникам и друзьям, а также постоянно испытывает в незнакомой стране стресс, который пытается заглушить неконтролируемым чревоугодием – модель жадно сметает буквально всю доступную еду на своем пути. Особенное пристрастие она испытывает к сладкой выпечке и кондитерским изделиям, из-за чего ее точеная фигурка превратилась в нечто нефотографируемое без множества слоев фильтров и фотошопа.
- Сейчас открою свой секрет, почему у меня нет новых фотографий. На самом деле я очень сильно поправилась и теперь не нравлюсь себе. Я постоянно улыбаюсь и говорю, что все хорошо, но хорошо уже не становится полгода. Находиться в чужом городе далеко от родных, близких и друзей – это большой стресс... Я сметаю все на своем пути, потом расстраиваюсь еще больше и снова заедаю сладким. Наверно, мне нужно лечиться. Вы не знается где можно закодироваться от сладкого? – поинтересовалась Лиман у подписчиков.
Фолловеры в ответ предложили ей увеличить физическую нагрузку. Самыми подходящими способами сделать это, по их мнению, для растолстевшей россиянки станут бег и секс.
«Стресс, соглашусь, бывает виновником такого. Рекомендую бег», «Секс сжигает много калорий», «Остается тебе только сесть на диету», - резюмировали пользователи сети.
ИСТОЧНИК KP.RU