Батайчанин феерично разбил внедорожник о кофейню и ушел с горя в запой

СЕГОДНЯ 19:38 2019-12-08T19:42:57+03:00

На момент инцидента он был трезв как стеклышко

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В Батайске произошла авария, удивившая местных жителей своей дикостью.

Вышедшие на утреннюю прогулку в центральный парк имени Ленина горожане неожиданно для себя обнаружили разбитую вдребезги кованную железную ограду, а также смятый от чудовищного удара «Фольксваген», стилизованный под мобильную кофейню. Местность вокруг была обильно усеяна множеством осколков различной величины.

Среди них выделялись куски бампера и защиты внедорожника «Рендж Ровер».

Площадь была обильно усеяна множеством осколков. Фото: instagram.com/rostov_roads

Полиция начала поиски ночного лихача, устроившего эпичный разгром в городе и, спустя некоторое время, разбитый в хлам «боевой» джип был обнаружен на улице Коваливского.

Сотрудники правопорядка задержали владельца иномарки, 50-летнего местного жителя. Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Мобильной кофейне не поздоровилось после чудовищного удара. Фото: instagram.com/rostov_roads

Казалось бы, вот и объяснение разрушительному вояжу горемыки на «Рендж Ровере». Однако, как выяснили полицейские, мужчина сшибал столбы и таранил мобильную кофейню абсолютно трезвым, а уже потом, осознав, что натворил, ушел в мощный запой.

Сейчас полные данные о происшествии уточняют в ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU