2019-12-09T08:48:54+03:00
Общество

Таганрожец Павел Деревянко покорил подписчиц «обнаженкой» в ванной

Актер предстал окутанный пеной и с бокалом шампанского
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Павел Деревянко покорил подписчиц. Фото: официальная страница Павла Деревянко в ИнстаграмПавел Деревянко покорил подписчиц. Фото: официальная страница Павла Деревянко в Инстаграм
Изменить размер текста:

Известный актер из Ростовской области Павел Деревянко продемонстрировал подписчикам свое великолепие в ванной.

Он удобно устроился, укутав обнаженное тело пузырьками пены, а внутрь, употребляя пузырьки шампанского. Павел еще и расставил по всей ванной комнате свечи, чтобы создать ту романтичную атмосферу, о которой мечтает каждая девушка.

Актер просто заворожил взглядом своих подписчиц. Павел поделился своим горячим фото в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Стоит отметить, что снимок был сделан в ванной комнате одного из дорогущих отелей на окраине Москвы.

- Чуть не потонул, - подписал фото Павел.

«Паша, ну ты огонь!», «Красавчик», «Ну красавчик! Ну как отказаться от такого приглашения», - написали взбудораженные снимком подписчицы Павла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актер Павел Деревянко рассказал о дружбе с президентом Украины.

По словам артиста, с Владимиром Зеленским он познакомился на съемочной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать
В Ростове-на-Дону ограбили офис микрозаймов
Три детских сада Ростова-на-Дону стали призерами всероссийского конкурса
В донском Роспотребнадзоре рассказали о новом виде мошенничества
Горячие танцы: футболисты «Ростова» сплясали после победы над «Спартаком»
Такси спасло от неминуемой смерти летящего с девятого этажа ростовчанина-инвалида
Валерий Карпин: «Что-то не так у нас в российском футболе»
Фанаты «Ростова» покинули трибуны стадиона в первом тайме матча со «Спартаком»
Батайчанин феерично разбил внедорожник о кофейню и ушел с горя в запой
Пенсионерка скончалась на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону
Губернатор Голубев одобрил введение земельных сертификатов для многодетных семей
Ростовчанин украл у своего друга новенький «Мерседес» и устроил пьяный тест-драйв
Гандболистка «Ростов-Дона» Влада Бобровникова стала лучшей в игре сборных России и Румынии
Водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста из-за тумана в Ростовской области
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 декабря 2019: где и когда
Сильный туман помешал двум самолетам приземлиться в ростовском «Платове»
Пожарные спасли людей из огня в Ростове и Таганроге
Краш-тест по-ростовски: BMW на летней резине разбил кучу «Лексусов» в фирменном автосалоне
Обокрал и уволился: в Ростове сотрудник банка нанес ущерб клиентке на 116 тысяч рублей
«Ростов» покупает защитника «Тамбова» за 500 тысяч евро