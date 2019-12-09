Таганрожец Павел Деревянко покорил подписчиц «обнаженкой» в ванной
Известный актер из Ростовской области Павел Деревянко продемонстрировал подписчикам свое великолепие в ванной.
Он удобно устроился, укутав обнаженное тело пузырьками пены, а внутрь, употребляя пузырьки шампанского. Павел еще и расставил по всей ванной комнате свечи, чтобы создать ту романтичную атмосферу, о которой мечтает каждая девушка.
Актер просто заворожил взглядом своих подписчиц. Павел поделился своим горячим фото в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Стоит отметить, что снимок был сделан в ванной комнате одного из дорогущих отелей на окраине Москвы.
- Чуть не потонул, - подписал фото Павел.
«Паша, ну ты огонь!», «Красавчик», «Ну красавчик! Ну как отказаться от такого приглашения», - написали взбудораженные снимком подписчицы Павла.
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ИСТОЧНИК KP.RU