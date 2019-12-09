Такси спасло от неминуемой смерти летящего с девятого этажа ростовчанина-инвалида
В Ростове парень-инвалид по неизвестной причине выпал из окна и остался жив.
Инцидент произошел вчера, 8 декабря, в воскресенье на улице Вятской. Как рассказали очевидцы, недугом парня является отсутствие одной ноги. Молодой человек при такой травме по неизвестной причине выпал из окна девятого этажа. Но, к счастью, он остался жив, потому что под окном очень удачно оказалась припаркована машина соседа, на которую парень и приземлился.
- Мужчина упал на припаркованную машину Renault. Ее владельцем является местный житель, который работает таксистом, - рассказали очевидцы в одном из пабликов соцсети.
В соцсети было опубликовано фото, на котором показан поврежденный автомобиль. Информации от официальных ведомств не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU