2019-12-09T09:11:08+03:00
Происшествия

Такси спасло от неминуемой смерти летящего с девятого этажа ростовчанина-инвалида

Автомобиль очень удачно оказался припаркован под окном
Иван ТИМОФЕЕВ
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Инвалид остался жив после падения с 9 этажа в Ростове. Фото: Ростов ГлавныйИнвалид остался жив после падения с 9 этажа в Ростове. Фото: Ростов Главный
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В Ростове парень-инвалид по неизвестной причине выпал из окна и остался жив.

Инцидент произошел вчера, 8 декабря, в воскресенье на улице Вятской. Как рассказали очевидцы, недугом парня является отсутствие одной ноги. Молодой человек при такой травме по неизвестной причине выпал из окна девятого этажа. Но, к счастью, он остался жив, потому что под окном очень удачно оказалась припаркована машина соседа, на которую парень и приземлился.

- Мужчина упал на припаркованную машину Renault. Ее владельцем является местный житель, который работает таксистом, - рассказали очевидцы в одном из пабликов соцсети.

В соцсети было опубликовано фото, на котором показан поврежденный автомобиль. Информации от официальных ведомств не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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