2019-12-09T09:52:12+03:00
Спорт

Горячие танцы: футболисты «Ростова» сплясали после победы над «Спартаком»

В раздевалке желто-синих было жарко [видео]
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Футболисты "Ростова" не скрывали радости после классного матча. Фото: ФК "Ростов"Футболисты "Ростова" не скрывали радости после классного матча. Фото: ФК "Ростов"
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Полузащитники «Ростова» Ивелин Попов и Хорен Байрамян устроили зажигательные танцы сразу после победного для ростовской команды матча 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором был сокрушительно повержен столичный «Спартак» со счетом 4:1. Игра состоялась 8 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Видео триумфальных плясок футболистов, состоявшихся в раздевалке, появилось на соцсетях донского клуба.

Победная раздевалка Лучшее завершение года. #ФКРостов #МыРостов #Байрамян.

Отметим, что по ходу матча у обоих игроков «Ростова» было полярно разное настроение. Если Попов крайне неудачным ударом не реализовал пенальти, то Байрамян, наоборот, неистово феерил и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, «Ростов» набрал 34 очка и расположился в таблице на 3-м месте, оставив за собой московские клубы ЦСКА и «Локомотив», у которых столько же очков. А «Спартак» с 22 очками и вовсе занимает 10-ю позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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