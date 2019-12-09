В донском Роспотребнадзоре рассказали о новом виде мошенничества

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-09T10:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области появился новый вид мошенничества. О нем рассказали в региональном Управлении Роспотрбнадзора. По словам специалистов, неизвестные рассылают письма-счастья от имени ведомства. В частности, речь идет о постановлениях, в которых говорится о назначении административного наказания и требовании об уплате штрафа, якобы от имени руководителя или заместителя руководителя территориального поздразделения.

- Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного наказания, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора, - добавили в ведомстве. - В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Ростовской области, а значит получателем платежа не может выступать никакая другая организация.

В Управлении просят предпринимателей проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-100-74-17

ИСТОЧНИК KP.RU