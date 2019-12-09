2019-12-09T10:16:30+03:00
Общество

Три детских сада Ростова-на-Дону стали призерами всероссийского конкурса

Всего дошкольное образование в донской столице получают 54,7 тысячи детей.
Ольга ГОПАЛО
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Всего дошкольное образование в донской столице получают 54,7 тысячи детей.Всего дошкольное образование в донской столице получают 54,7 тысячи детей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сразу три детских сада и Ростова-на-Дону победили в федеральном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2019». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии донской столицы. В частности, детсад № 229 стал лучшим в номинации «Расти, малыш!», детсад № 232 победил в номинации «Растим династии инженеров», а детсад № 237 взял перво место в номинации «Эффективный методический бренд».

Кроме того, дипломами и сертификатами победителей всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» награждены 12 детсадов города. А два ростовских педагога стали победителями конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области в 2019 году».

Напомним, всего в нашем городе работают 167 детских садов, из которых 11 частных. Кроме того, 37 бизнесменов организовали группы по присмотру и уходу за дошкольниками. Всего же дошкольное образование получают 54,7 тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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