В Ростове-на-Дону ограбили офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-09T10:39:59+03:00

Получив из кассы все что было, налетчик сбежал. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В понедельник, 9 декабря, в городе Ростове-на-Дону ограбили офис микрозаймов. Известно, что ЧП произошло рано утром на улице Еременко.

Говорят, что налетчик был в маске. Он зашел внутрь и, угрожая сотруднице, потребовал отдать деньги. В итоге, получив из кассы все что было, тот сбежал.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области, в настоящее время ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления. По факту проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в июне в донской столице 37-летний безработный на проспекте 40-лет Победы также потребовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом. В кассе лежало 17 тысяч рублей. Грибителю это не понравилось и он начал собрать оргтехнику. Подозреваемого задержали, когда он уже выходил из офиса, рассовав два телефона и деньги по карманам джинсовых брюк, одновременно держа под подмышками ноутбук и сканер.

ИСТОЧНИК KP.RU