2019-12-09T10:49:23+03:00
Общество

В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать

Ему грозит до четырех лет лишения свободы
Ольга ГОПАЛО
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Дежурного группы режима изолятора временного содержания обвиняют в превышении должностных полномочий.Дежурного группы режима изолятора временного содержания обвиняют в превышении должностных полномочий.Фото: Николай КРИВИЧ
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В городе Миллерово на скамье подсудимых вскоре окажется сотрудник правоохранительных органов. Как рассказали в областной прокуратуре, дежурного группы режима изолятора временного содержания обвиняют в превышении должностных полномочий.

Так, следователи уверены, что под покровом ночи тот ушел со своего поста, чтобы встретиться с матерью одного из подсудимых. Тогда женщина передала стражу порядка посылку. В ней работник изолятора обнаружил ножовку, но начальству об этом ничего не сказал. И более того - передал все одержимое адресату. В итоге, через какое-то время задержанный распилил решетку камеры ножовкой и сбежал.

В ведомстве добавили, что уголовное дело уже передано в суд. А максимальное наказание по этой статье, предусмотренное законодательством, составляет до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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