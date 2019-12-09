2019-12-09T13:24:44+03:00
Общество

«Может находиться в любом районе области»: в регионе начаты поиски пропавшей женщины

47-летняя дончанка не ориентируется в пространстве
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Людмиле Рубашкиной требуется медицинская помощь. Фото: lizaalert.orgЛюдмиле Рубашкиной требуется медицинская помощь. Фото: lizaalert.org
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В Ростовской области волонтеры разыскивают 47-летнюю Людмилу Рубашкину, проживающую в поселке Быстрогорский Тацинского района.

Как сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», женщина ушла из дома 6 декабря примерно около 11 часов утра и больше в жилище уже не вернулась.

Рост пропавшей составляет примерно 168-170 см. Она среднего телосложения, имеет серо-голубые глаза. Волосы - тёмно-русые, с заметной проседью.

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Внимание! Пропала Рубашкина Людмила Алексеевна!
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Людмила Рубашкина была одета в черную куртку, коричневую шапку, болоньевые штаны, поверх которых, возможно, есть юбка в клетку, а также черные ботинки. С собой она взяла сумку, в которую положила документы.

- Пропавшая нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве и может находиться в любом районе области, - рассказали волонтеры.

ВНИМАНИЕ!

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Рубашкиной, просят сообщить сведения по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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