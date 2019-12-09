Мониторингом воздуха в Левенцовке донские власти займутся с 2020 года

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-09T14:09:02+03:00

Как заявил Михаил Фишкин, замеры воздушной среды начнутся уже в 2020 году. Фото: vk.com/mpr61

Ежегодно на эти цели готовы выделять по 1,6 млн рублей

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Состояние воздуха в Советском районе Ростова-на-Дону всерьез обеспокоило донских чиновников. Чтобы оперативно отслеживать возможные негативные изменения атмосферы в этой части города, региональное министерство природы анонсировало планы по организации постоянного мониторинга.

Как заявил глава ведомства Михаил Фишкин, замеры воздушной среды начнутся уже в 2020 году. Места отбора согласуют местными жителями.

В проекте областного бюджета на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы предусмотрено выделение ежегодной суммы в 1,6 млн рублей на эти цели.

- Проект бюджета еще должен быть утвержден Заксобранием области, но в целом мы уже можем говорить о решении вопроса с финансированием, - отметил министр природных ресурсов и экологии донского региона.

Напомним, что решение проверять чистоту воздуха в Западном жилом массиве, по всей видимости, основывается на многочисленных обращениях ростовчан, которые жалуются на невыносимую вонь, источники которой находятся в Левенцовке.

Ранее Михаил Фишкин предложил создавать особые эко-патрули, которые будут искать кустарные производства, расположенные в районе. Именно они, по мнению министра, являются основным источников сильного зловония.

Кроме того, на так давно ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил о планах по рекультивации мусорного полигона в ЗЖМ города.

ИСТОЧНИК KP.RU