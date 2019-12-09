2019-12-09T15:11:40+03:00
Общество

Донских водителей предупредили о тумане на дорогах

Их призвали отказаться от дальних поездок
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Сильный туман уже привел к одному трагичному ДТП в регионе. Фото: mtdi.mosreg.ruСильный туман уже привел к одному трагичному ДТП в регионе. Фото: mtdi.mosreg.ru
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Госавтоинспекция Ростовской области призвала водителей быть осторожными при езде в условиях непогоды, а также остерегаться сильного тумана, опустившегося на основные транспортные магистрали донского региона.

- Водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать. При приближении к пешеходным переходам водителям необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди. Обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар автомобиля и противотуманок, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, водителям посоветовали не планировать поездки на дальнее расстояние, а пешеходам - применять световозращающие элементы.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Ростовской области из-за сильного тумана на дороге уже произошел один трагический инцидент. Непогода сыграла роковую роль для водителя микроавтобуса, который из-за плохой видимости вовремя не разглядел едущего впереди себя велосипедиста и сбил его насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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