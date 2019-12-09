2019-12-09T17:00:26+03:00
Спорт

За лидером «Ростова» охотятся скауты ведущих клубов Испании и Франции

«На прицел» взяли Эльдора Шомуродова
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Эльдором Шомуродовым интересуются скауты известных европейских клубов. Фото: ФК "Ростов"Эльдором Шомуродовым интересуются скауты известных европейских клубов. Фото: ФК "Ростов"
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Представители французского «Лиона» вчера, 8 декабря, внимательно наблюдали с опустевших трибун московского стадиона «Открытие Арена» за действиями на поле форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, который вместе со своими одноклубниками успешно играл против столичного «Спартака».

Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на надежного источника в окружении ростовского клуба.

Однако скауты из Франции — это не единственные охотники за ценным игроком «Ростова» и сборной Узбекистана. Интерес к Шомуродову также проявили агенты испанской «Севильи».

Форвард «Ростова» идет вторым в РПЛ по системе «гол+пас». Фото: ФК "Ростов"

Форвард «Ростова» идет вторым в РПЛ по системе «гол+пас». Фото: ФК "Ростов"

Напомним, что «Ростов» в воскресенье отправил четыре мяча в ворота «Спартака». Эльдор сделал голевой пас во второй результативной атаке «желто-синих».

Отметим, что форвард «Ростова» идет вторым в РПЛ по системе «гол+пас». На счету Элдора 15 (10+5) очков в чемпионате. Он уступает только Артему Дзюбе.

В матчах за сборную Узбекистана футболист в этом году забил 10 голов

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. Весной нападающий переподписал контракт еще на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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