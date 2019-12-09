Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери
Старинную икону обнаружили ростовские таможенники в аэропорту «Платов» во время планового досмотра пассажиров международного авиарейса в Прагу.
Реликвию без декларации обнаружили в багаже жительницы донской столицы. Находка представляет собой старинную икону с изображением Казанской Богоматери с Младенцем, выполненную в технике объемной чеканки.
Ростовчанка несла с собой ценный артефакт во время прохождения по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля. При этом никаких документов на имеющуюся при себе старинную икону она не подавала.
- Икона направлена в экспертно-криминалистическую лабораторию. Если эксперты признают ее культурной ценностью, в отношении гражданки будут возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ и статьи 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений, - пояснил заместитель начальника таможенного поста Ростов-на-Дону (Платов) Валерий Жуков.
В Южном таможенном управлении напомнили, что в соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU