2019-12-09T17:39:50+03:00
Общество

Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери

Эксперты оценят культурную ценность незадекларированной реликвии
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Икона направлена для изучения в экспертно-криминалистическую лабораторию.Фото: yutu.customs.ruИкона направлена для изучения в экспертно-криминалистическую лабораторию.Фото: yutu.customs.ru
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Старинную икону обнаружили ростовские таможенники в аэропорту «Платов» во время планового досмотра пассажиров международного авиарейса в Прагу.

Реликвию без декларации обнаружили в багаже жительницы донской столицы. Находка представляет собой старинную икону с изображением Казанской Богоматери с Младенцем, выполненную в технике объемной чеканки.

Ростовчанка несла с собой ценный артефакт во время прохождения по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля. При этом никаких документов на имеющуюся при себе старинную икону она не подавала.

- Икона направлена в экспертно-криминалистическую лабораторию. Если эксперты признают ее культурной ценностью, в отношении гражданки будут возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 16.2 КоАП РФ и статьи 16.3 КоАП РФ по фактам недекларирования и несоблюдения запретов и ограничений, - пояснил заместитель начальника таможенного поста Ростов-на-Дону (Платов) Валерий Жуков.

В Южном таможенном управлении напомнили, что в соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить надлежащим образом заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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