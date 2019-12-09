2019-12-09T18:36:59+03:00
Происшествия

Рецидивист с ножом похитил всю выручку ростовского магазина

Часть денег подозреваемый успел потратить
Иван ТИМОФЕЕВ
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Парень скрылся с украденной выручкойПарень скрылся с украденной выручкойФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.

В ходе следствия выяснилось, что в один из магазинов ворвался 28-летний мужчина. Он начал угрожать продавцу ножом и требовать деньги. Торговцу ничего не оставалось, кроме как отдать злоумышленнику всю выручку. А тот, в свою очередь, скрылся с награбленным. Общая сумма похищенного составила 20 тысяч рублей.

Владелец магазина обратился в местный отдел полиции с сообщением об ограблении. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Полицейские выяснили, что ранее он уже был судим за кражу, грабеж и хранение наркотиков. Часть похищенной суммы злоумышленник успел потратить, оставшиеся деньги изъяли оперативники.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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