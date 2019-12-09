Центральные улицы Ростова перекроют до конца года
В центре Ростова до конца года будет ограничено движение транспорта. Причиной ограничения станут ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 10 по 30 декабря будут идти ремонтные работы по реконструкции водопроводной линии по улице Варфоломеева от улицы 1-й Переулок до улицы 2-й Переулок. На этом участке будет ограничено движение.
На это же время будет закрыт проезд по улице 2-й Переулок на участке от Черепахина до Варфоломеева. Стоит отметить, что в городе до 31 декабря ввели одностороннее движение по улице Стабильная - от переулка Достойный до переулка Зрелый.
Движение транспорта до 30 числа перекроют по улице 7-го Февраля на участке от Большой Садовой до улицы Нижнебульварной. С 27 по 28 декабря нельзя будет проехать по проспекту Кировский на участке от улицы Малюгиной до Красноармейской.
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Речь идет не обо всей улице, а только о ее части.
ИСТОЧНИК KP.RU