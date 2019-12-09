2019-12-09T19:50:01+03:00
Происшествия

Страстно желавший закурить ростовчанин похитил из машины сигареты на 19 тысяч рублей

Мужчина похищал блоки целых семь раз
Иван ТИМОФЕЕВ
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Блоки сигарет похитил ростовчанинБлоки сигарет похитил ростовчанинФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 55-летний мужчина шел по улице и в его поле зрения попал автомобиль ГАЗель, груженый блоками сигарет. Стоит отметить, что дверь машины была не заперта. Злоумышленник забрал несколько блоков и скрылся с места преступления. Общая сумма похищенного составила 19 тысяч рублей.

Владелец авто обнаружил пропажу сигарет и обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Мужчину доставили в местный отдел полиции. В ходе проверки полицейские установили причастность фигуранта еще к семи подобным эпизодам противоправной деятельности.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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