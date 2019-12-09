«Липовый» представитель компании по водоснабжению развел ростовчан на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-09T20:05:20+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия выяснилось, что 45-летний местный житель ходил по квартирам и представлялся сотрудником одной из организаций по водоснабжению. Он указывал жильцам на несуществующие проблемы в счетчиках холодной воды и за то, чтобы о них не узнали вышестоящие инстанции, просил поощрение в виде пяти тысяч рублей. На его уловку попались три человека.

Заподозрившие неладное горожане обратились с заявлением в полицию. Правоохранеителям удалось найти и задержать подозреваемого.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU