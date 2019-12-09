2019-12-09T20:05:20+03:00
Происшествия

«Липовый» представитель компании по водоснабжению развел ростовчан на 15 тысяч рублей

На «удочку» злоумышленника попались три человека
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Ростовчанин выманивал деньги у горожан обманомРостовчанин выманивал деньги у горожан обманомФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия выяснилось, что 45-летний местный житель ходил по квартирам и представлялся сотрудником одной из организаций по водоснабжению. Он указывал жильцам на несуществующие проблемы в счетчиках холодной воды и за то, чтобы о них не узнали вышестоящие инстанции, просил поощрение в виде пяти тысяч рублей. На его уловку попались три человека.

Заподозрившие неладное горожане обратились с заявлением в полицию. Правоохранеителям удалось найти и задержать подозреваемого.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продал воздух за 250 тысяч рублей: в Ростове мошенник разорил своего знакомого.

Злоумышленник воспользовался излишней доверчивостью жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решивший отоспаться на пешеходном переходе нетрезвый мужчина попал на видео в Ростове
Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря
В ростовской больнице скончался выпавший из окна колони зек
Страстно желавший закурить ростовчанин похитил из машины сигареты на 19 тысяч рублей
Центральные улицы Ростова перекроют до конца года
Рецидивист с ножом похитил всю выручку ростовского магазина
Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери
За лидером «Ростова» охотятся скауты ведущих клубов Испании и Франции
Донских водителей предупредили о тумане на дорогах
Мониторингом воздуха в Левенцовке донские власти займутся с 2020 года
«Может находиться в любом районе области»: в регионе начаты поиски пропавшей женщины
В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать